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Росавиация: транзитные полёты через московский авиаузел запрещены до 12 августа

Росавиация: транзитные полёты через московский авиаузел запрещены до 12 августа

Транзитные полёты через московский авиаузел запрещены до 12 августа, сообщили в Росавиации. «Росавиация выпустила извещение (NOTAM) для эксплуатантов воздушного транспорта, касающееся полётов в районе московского авиационного узла (МАУ).

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