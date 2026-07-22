Росавиация: транзитные полёты через московский авиаузел запрещены до 12 августа

Транзитные полёты через московский авиаузел запрещены до 12 августа, сообщили в Росавиации. «Росавиация выпустила извещение (NOTAM) для эксплуатантов воздушного транспорта, касающееся полётов в районе московского авиационного узла (МАУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии