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Курские новости

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Курское «Динамо» выступит в Премьер-лиге сезона-2026/27

Курское «Динамо» выступит в Премьер-лиге сезона-2026/27

В Премьер-лиге выступят 12 команд, среди которых курское «Динамо». Второй этап турнира пройдет с 27 февраля по 15 марта в двух группах по 6 участников, в плей-офф выйдут все команды группы А и два лучших клуба группы Б.

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