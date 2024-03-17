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Вести Севастополь

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота

Министр обороны РФ проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота. В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота.

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