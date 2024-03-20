Ламар Одом рассказал, как снимал нервное напряжение перед матчами: «Я мастурбировал»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» рассказал об этом во время записи подкаста The LADE Show, когда приглашенный в качестве гостя выпуска молодой игрок «озерников» Макс Кристи поднял тему нервного напряжения перед играми.
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