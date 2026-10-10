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Нижегородская правда

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Второе подряд поражение от «Синары» потерпели футзалисты «Торпедо»

Второе подряд поражение от «Синары» потерпели футзалисты «Торпедо»

7‑й тур мужской суперлиги чемпионата России по футзалу принёс нижегородскому «Торпедо» и его болельщикам сплошное разочарование.

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