Доли Exxon в «Сахалине-1» сможет купить только юрлицо из России

Доли Exxon в «Сахалине-1» сможет приобрести только российское юридическое лицо, соответствующее определенным критериям и предложившее наибольшую цену, следует из правил продажи и оценки актива, утвержденных постановлением кабмина, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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