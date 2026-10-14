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Регионы России

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Компания «Пилар» построила более 3,3 тысячи новых антенн в Сибири

Компания «Пилар» построила более 3,3 тысячи новых антенн в Сибири

Большая часть новых объектов построена в Сибири — масштабная застройка коснулась крупных городов, автодорог и небольших населённых пунктов.

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