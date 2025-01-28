Эпический провал цыганок при проникновении в квартиру

Очередные квартирные воровки цыганского происхождения попытались войти в историю криминального искусства, но вместо этого вошли в объектив камеры наблюдения, оставив за собой след из нелепых поступков и зрелищного фиаско.
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