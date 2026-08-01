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Новости Крыма 1 августа не радуют, атака БПЛА, мост и новые правила для бензина

Новости Крыма 1 августа не радуют, атака БПЛА, мост и новые правила для бензина

Севастополь в ночь на 1 августа вновь оказался под ударом украинских беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили семь воздушных целей в районе мыса Фиолент и Северной стороны города.

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