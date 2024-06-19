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В "Домклик" заявили, что застройщики сохранят для клиентов ставку 8% по ипотеке

В "Домклик" заявили, что застройщики сохранят для клиентов ставку 8% по ипотеке

Сбер значительно улучшит условия по ипотеке на первичную недвижимость в качестве меры поддержки рынка после того, как 1 июля в России прекратит действовать льготная ипотечная программа с государственной поддержкой на новостройки под 8%.

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