В "Домклик" заявили, что застройщики сохранят для клиентов ставку 8% по ипотеке

Сбер значительно улучшит условия по ипотеке на первичную недвижимость в качестве меры поддержки рынка после того, как 1 июля в России прекратит действовать льготная ипотечная программа с государственной поддержкой на новостройки под 8%.
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