WP: Полицейские в США использовали камеры Flock для слежки за женщинами

Не менее 50 сотрудников правоохранительных органов в США обвинили в незаконном использовании систем автоматического распознавания автомобильных номеров — в том числе для тайной слежки за женщинами, пишет The Washington Post.
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