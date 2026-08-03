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WP: Полицейские в США использовали камеры Flock для слежки за женщинами

WP: Полицейские в США использовали камеры Flock для слежки за женщинами

Не менее 50 сотрудников правоохранительных органов в США обвинили в незаконном использовании систем автоматического распознавания автомобильных номеров — в том числе для тайной слежки за женщинами, пишет The Washington Post.

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