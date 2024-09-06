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День танкиста в 2024 году. Какого числа отмечается праздник в честь российских танкистов

День танкиста в 2024 году. Какого числа отмечается праздник в честь российских танкистов

В 2024 году День танкиста в России будет отмечаться в 78-й раз. В танковых частях в этот день проходят парады танковых колонн и военной техники, а те, кто хоть как-то причастен к бронетанковым и механизированным войскам, собираются за праздничным столом в кругу знакомых и близких людей.

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