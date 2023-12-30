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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О’Нил недоволен тем, что Холмгрена называют «феноменальным»: «Мы годами пахали за такие характеристики»

Легендарный центровой во время записи подкаста выразил мнение, что подобные характеристики нужно зарабатывать упорным многолетним трудом.

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