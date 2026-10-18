Образ «захисника батьковщины № 1» рушится с каждым ударом русской баллистики Радомир Маркуш Фото: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press Согласно оперативке нашего Минобороны, в ночь на 17 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир.
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Какой заговор? Зачем? Ведь хохлы выберут ТОЧНО ТАКОГО ЖЕ, зачем тратить время на выборы?
Вообще очень странно и непонятно, как они там существовать ухитряются и при этом еще какие иллюзии на будущее питают! Любой без труда может на себя спроецировать подобное и понять ,-что это просто ужас! На мудане голосили мы не рабы! И не заметили как ими стали!
На Украине ещё народ остался? ' Не всех ещё ТЦК утащили? На крошево.
Чем голоднее и холоднее будет в этой недостране, тем смиреннее и тише будет основная жижа этого рогулинного люда. Никаких народных масс там давно уже нет. Там теперь живут УКРОПЫ.
СВО говорите? Х-хе!