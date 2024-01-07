- Ну она же идеальная была! – рассказывает на форуме Егор. – Идеальная по всем направлениям. Я встану – она уже сервирует на стол.
Жена была идеальна: хозяйка на кухне, королева в гостиной и блудница в спальне. Но не только в своей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Минаков
А сам не пробовал вышибать клин клином? Есть авто, деньги... Найди интересную мадам, которая тоже нуждается в общении: долг платежом красен... Главное - не свалиться в прорву пьянства, тогда, считай, жизнь ляпнула бычьим хвостом... Так рекомендует теория свободной любви. Ещё есть салоны по обмену, для разнообразия, тем, кто сексуально озабочен и одного партнёра мало... Предложи такую пакость, может мозги на место вернутся?
Ответить
11 час.
Георгий Коломейцев
Конечно имеет эта задача решение, но для этого надо знать истинные причины. А так взгляд только с одной колокольни. Надо подойти к зеркалу и заглянуть в свои глаза - себя то не обманешь.
Ответить
9 час.
Светлана Воробьева
А что он хотел? Судя по тексту, сам муж - ноль без палочки. Бухал, не работал. Всё на жене. Всем обязан только ей и её родственникам. Она его вытащила, сделала человеком. Раз ты ничтожество - терпи. Или уходи нахрен! Сочувствия этот слизняк не вызывает.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии