Где пройдут чемпионаты Европы по футболу 2028 и 2032 годов

Чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдет в Италии и Турции. Об этом на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил президент организации Александер Чеферин.
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