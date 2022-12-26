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Захарян, Карпукас, Денисов, Коваленко – в списке самых перспективных игроков мира по версии CIES

Захарян, Карпукас, Денисов, Коваленко – в списке самых перспективных игроков мира по версии CIES

11 представителей Мир РПЛ попали в список самых перспективных молодых игроков мира. Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых перспективных футболистов.

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