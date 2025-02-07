Стейкеры Everstake и Unity Nodes проведут митап “Story Ukraine” (9 февраля, Киев)

Команды Everstake и Unity Nodes организуют встречу под названием Story Ukraine Meetup. Участники мероприятия смогут узнать о Story Protocol и как проект использует блокчейн-технологии для развития рынка объектов интеллектуальной собственности (IP).
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