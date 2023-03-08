"Сожжем за две недели": на сколько Украине хватит новых танков НАТО в Донбассе

Глава центра исследований концерна "Алмаз-Антей" Алексей Подберезкин заявил, что российским войскам хватит всего пары недель, чтобы расправиться с основной частью украинских зенитно-ракетных комплексов и бронетанковой техникой, переданной Западом.
Глава центра исследований концерна "Алмаз-Антей" Алексей Подберезкин заявил, что российским войскам хватит всего пары недель, чтобы расправиться с основной частью украинских зенитно-ракетных комплексов и бронетанковой техникой, переданной Западом.
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