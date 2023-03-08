Утро.ru

72 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    В.В,Путину надо выступить с речью к народам мира и призвать его к борьбе с НАТО, ВПК США, ЕС и их союзников для предо...The Economist: Ук...
  • Валентин Воробьев
    Врут врут и врут американцы.США обвинили Укра...
  • Секушин Леонид
    Какие суды? Какие компенсации? Просто послать охеревших пшеков на йух! Навсегда!Польшу жестко оса...

"Сожжем за две недели": на сколько Украине хватит новых танков НАТО в Донбассе

"Сожжем за две недели": на сколько Украине хватит новых танков НАТО в Донбассе

Глава центра исследований концерна "Алмаз-Антей" Алексей Подберезкин заявил, что российским войскам хватит всего пары недель, чтобы расправиться с основной частью украинских зенитно-ракетных комплексов и бронетанковой техникой, переданной Западом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх