Компания Tesla продала 75 805 автомобилей в Китае в декабре

Компания Tesla (NASDAQ: TSLA) продала 94 139 автомобилей китайского производства в декабре, из которых 18 334 были отправлены на экспорт, согласно данным, опубликованным Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA).
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