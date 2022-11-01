Подруга Жанны Фриске раскрыла правду об ЭКО певицы

Смерть певицы Жанны Фриске не дает покоя ее поклонникам уже долгие годы. Некоторые допускают, что причиной страшного недуга, из-за которого ушла из жизни исполнительница, стало ЭКО.
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