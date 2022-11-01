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Подруга Жанны Фриске раскрыла правду об ЭКО певицы

Подруга Жанны Фриске раскрыла правду об ЭКО певицы

Смерть певицы Жанны Фриске не дает покоя ее поклонникам уже долгие годы. Некоторые допускают, что причиной страшного недуга, из-за которого ушла из жизни исполнительница, стало ЭКО.

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