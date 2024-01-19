Наш любимый детский сад целый день ликует, Потому что всей гурьбой в нем нынче колядуют.Слаженно поют колядки в эти праздничные святки, Счастья всем, добра желают, дружно сеют, посевают .
Калядкi.
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Наш любимый детский сад целый день ликует, Потому что всей гурьбой в нем нынче колядуют.Слаженно поют колядки в эти праздничные святки, Счастья всем, добра желают, дружно сеют, посевают .
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