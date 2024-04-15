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Билет в один конец: Французские легионеры прибыли в Славянск

Билет в один конец: Французские легионеры прибыли в Славянск

Фото: Freepick/Коллаж Новоросинформ Сегодня 47K прочитали  Мало кто верил заявлениям президента Франции о том, что его армия войдёт на территорию Украины.

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Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
Беспокоит то, что не видно даже признаков нашего желания осадить агрессора на их собственных территориях тем же методом эскалации. Пока они вместе, им радостно и весело, об этом писал знаток толп Лебон в позапрошлом веке, &quot;Психология толп&quot;. Ничего не изменилось!
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17 час.

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