Фото: Freepick/Коллаж Новоросинформ Сегодня 47K прочитали Мало кто верил заявлениям президента Франции о том, что его армия войдёт на территорию Украины.
Билет в один конец: Французские легионеры прибыли в Славянск
Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
Беспокоит то, что не видно даже признаков нашего желания осадить агрессора на их собственных территориях тем же методом эскалации. Пока они вместе, им радостно и весело, об этом писал знаток толп Лебон в позапрошлом веке, "Психология толп". Ничего не изменилось!
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