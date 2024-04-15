Билет в один конец: Французские легионеры прибыли в Славянск

ВЖ

Ванька Жуков

Беспокоит то, что не видно даже признаков нашего желания осадить агрессора на их собственных территориях тем же методом эскалации. Пока они вместе, им радостно и весело, об этом писал знаток толп Лебон в позапрошлом веке, "Психология толп". Ничего не изменилось!