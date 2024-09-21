ПОЭЗИЯ
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ПОЭЗИЯ

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  • Елена НН
    Спасибо Вам, Юрий, за стихи такие прстые и понятные. С праздником )Дым костров по ог...
  • Елена НН
    https://poetry.mirtesen.ru/blog/43982884798/Ogorodnaya-osen-(Sergey-Lohov)?&utm_referrer=mirtesen.ruДым костров по ог...
  • Елена НН
    Огородная осень (Сергей Лохов) На дачных участках закончилась битва. Спина перестала болеть… Загнулся сорняк, что был...Дым костров по ог...

Дым костров по огородам (Юрий Михайлов)

Дым костров по огородам (Юрий Михайлов)

Дым костров по огородам – Старый признак сентября… Полновесные зароды Красит охрою заря.   Я ботву в огонь бросаю – В сером спутана узле.

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Комментарии
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Елена НН
Огородная осень (Сергей Лохов) На дачных участках закончилась битва. Спина перестала болеть… Загнулся сорняк, что был острый как бритва, Теперь его доля истлеть. А мы отмечаем уже борозду, Наливкой себя согреваем. С соседом-заразой размочим вражду, При встрече любезно кивая. И пашем, и гнёмся в своих огородках. И требует, просит душа Лука на кухне в старых колготках, Чтоб плакать, его же кроша...
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2 час.
Елена НН
https://poetry.mirtesen.ru/blog/43982884798/Ogorodnaya-osen-(Sergey-Lohov)?&amp;utm_referrer=mirtesen.ru
Огородная осень (Сергей Лохов)
ПОЭЗИЯ - МирТесен
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2 час.
Елена НН
Спасибо Вам, Юрий, за стихи такие прстые и понятные. С праздником )
Ответить
2 час.

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