Дым костров по огородам – Старый признак сентября… Полновесные зароды Красит охрою заря. Я ботву в огонь бросаю – В сером спутана узле.
Дым костров по огородам (Юрий Михайлов)
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Елена НН
Огородная осень (Сергей Лохов) На дачных участках закончилась битва. Спина перестала болеть… Загнулся сорняк, что был острый как бритва, Теперь его доля истлеть. А мы отмечаем уже борозду, Наливкой себя согреваем. С соседом-заразой размочим вражду, При встрече любезно кивая. И пашем, и гнёмся в своих огородках. И требует, просит душа Лука на кухне в старых колготках, Чтоб плакать, его же кроша...
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2 час.
Елена НН
https://poetry.mirtesen.ru/blog/43982884798/Ogorodnaya-osen-(Sergey-Lohov)?&utm_referrer=mirtesen.ru
Огородная осень (Сергей Лохов)
ПОЭЗИЯ - МирТесен
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2 час.
Елена НН
Спасибо Вам, Юрий, за стихи такие прстые и понятные. С праздником )
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2 час.
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