Дым костров по огородам (Юрий Михайлов)

Елена НН

Огородная осень (Сергей Лохов) На дачных участках закончилась битва. Спина перестала болеть… Загнулся сорняк, что был острый как бритва, Теперь его доля истлеть. А мы отмечаем уже борозду, Наливкой себя согреваем. С соседом-заразой размочим вражду, При встрече любезно кивая. И пашем, и гнёмся в своих огородках. И требует, просит душа Лука на кухне в старых колготках, Чтоб плакать, его же кроша...