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К 40-летию Победы ветерана хотели наградить, но военкомат заметил странную деталь в деле: всплыла ужасная правда, о его прошлом

К 40-летию Победы ветерана хотели наградить, но военкомат заметил странную деталь в деле: всплыла ужасная правда, о его прошлом

Первой юбилейной медалью ветеранов войны наградили спустя двадцать лет после ее окончания. За ней последовали медали в честь двадцати пяти и тридцатилетия Победы.

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