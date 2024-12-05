Мечту жителей Урая о дорогах исполнит губернатор: «С детских лет помню о проблеме»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря, ФедералПресс. Руслана Кухарука в рамках прямой линии губернатора спросили, будет ли построен мост через Обь в Октябрьском районе и быть ли дорогам из Урая в Тюмень и Екатеринбург.
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