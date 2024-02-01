Деревянко одолжил у бывшей новенькое авто бизнес-класса, чтобы свозить свою новую девушку на светскую тусовку

Павел Деревянко развелся, но, похоже, продолжает дружить с бывшей супругой. Стало известно, что Дарья Мясищева даже одолжила ему свой автомобиль бизнес-класса для особой светской вечеринки, на которую актер прибыл с новой пассией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии