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Трамп запускает "золотую" визу в США за $5 млн без одобрения Конгресса

Трамп запускает "золотую" визу в США за $5 млн без одобрения Конгресса

Президент США Дональд Трамп объявил о начале продажи "золотых" ВНЖ за $5 млн. Новая виза не требует одобрения Конгресса и направлена на погашение дефицита бюджета.

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