Информация для собственников помещений в МКД

Информация для собственников помещений в МКДВ течение марта специалисты НО «РФ КРМД РК» проведут рабочие встречи разъяснительного характера по вопросам капитального ремонта с собственниками помещений в МКД г.
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