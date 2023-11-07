Женщинам в тюрьмах продлили срок пребывания с детьми

Необходимо смягчить условия совместного пребывания женщин с детьми в исправительных учреждениях. Соответствующий проект приказа Минюста опубликован 7 ноября на портале проектов нормативных правовых актов.
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