Мир сошел с ума: голосуют за отмену этапа «Формулы-1» в России, но чувствуют себя в безопасности в 5 минутах езды от места бомбардировок

Призер этапов «Мировой серии «Рено» Николай Марценко выразил недоумение по поводу слов руководителя «Формулы-1» Стефано Доменикали об уверенности в безопасности участников проходящего в эти дни Гран-при Саудовской Аравии после ракетного удара по Джидде.
Популярные статьи
- Эктор БЕЛЬЕРИН: Россию отстранили от чемпионата мира за то, что другие страны делали годами
- Ни одного тройного… ТАРАСОВА: «Прокат 20-летней давности» - чемпионат мира по фигурному катанию без России
- «Получается, что мы Моська, которая лает на слона», - Орлов о заявке на проведение Евро-2028 и Евро-2032
Свежие комментарии