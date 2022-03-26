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Мир сошел с ума: голосуют за отмену этапа «Формулы-1» в России, но чувствуют себя в безопасности в 5 минутах езды от места бомбардировок

Мир сошел с ума: голосуют за отмену этапа «Формулы-1» в России, но чувствуют себя в безопасности в 5 минутах езды от места бомбардировок

Призер этапов «Мировой серии «Рено» Николай Марценко выразил недоумение по поводу слов руководителя «Формулы-1» Стефано Доменикали об уверенности в безопасности участников проходящего в эти дни Гран-при Саудовской Аравии после ракетного удара по Джидде.

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