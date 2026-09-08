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Татар-информ

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Кривошлыкова: Детские писатели помогают сохранять языки народов России

Кривошлыкова: Детские писатели помогают сохранять языки народов России

Детские писатели могут помогать сохранять языки народов России, создавая произведения на родных языках и двуязычные книги.

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