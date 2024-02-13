На дотационной игле: в 2024 году городской бюджет Сочи потратит на муниципальные программы менее четверти полной суммы

На дотационной игле: в 2024 году городской бюджет Сочи потратит на муниципальные программы менее четверти полной суммыЗависимость городского бюджета Сочи от сторонних поступлений растет рекордными темпами.
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