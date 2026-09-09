Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

237 подписчиков

Почему Орехов больше не крепость: фланги сомкнулись, подземные ходы завалило, колонны по Н-08 не доходят

Почему Орехов больше не крепость: фланги сомкнулись, подземные ходы завалило, колонны по Н-08 не доходят

К 9 сентября Орехов оказался в клещах «Востока» и «Днепра». До окраин Запорожья 50 км, трасса Н-08 под огнем, тоннели 2022 года заваливают тяжелыми минами, Преображенский мост и подходы к ДнепроГЭС уже не возят боекомплект.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым