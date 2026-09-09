Почему Орехов больше не крепость: фланги сомкнулись, подземные ходы завалило, колонны по Н-08 не доходят

К 9 сентября Орехов оказался в клещах «Востока» и «Днепра». До окраин Запорожья 50 км, трасса Н-08 под огнем, тоннели 2022 года заваливают тяжелыми минами, Преображенский мост и подходы к ДнепроГЭС уже не возят боекомплект.
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