Почему Орехов больше не крепость: фланги сомкнулись, подземные ходы завалило, колонны по Н-08 не доходят

К 9 сентября Орехов оказался в клещах «Востока» и «Днепра». До окраин Запорожья 50 км, трасса Н-08 под огнем, тоннели 2022 года заваливают тяжелыми минами, Преображенский мост и подходы к ДнепроГЭС уже не возят боекомплект.