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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Рейтинг Байдена достиг «дна»

Байден впервые отстает от бывшего президента США Дональда Трампа в преддверии выборов в 2024 году. По данным опроса американцев в сентябре 46 процентов избирателей заявляли, что одобряют работу действующего главы Белого дома, то теперь рейтинг одобрения среди этих граждан упал до 31 процента, ….

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