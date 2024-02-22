Эпатаж, кокошники и Rolls-Royce: как живёт семья ритуальщиков-миллионеров Шеляговых Елена ГалицкаяСветская львица и жена известного ритуальщика Олега Шелягова Виктория привлекает внимание не только своим статусом, но и необычными проектами.