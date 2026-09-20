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Врач назвала признаки рака легкого, с которыми нужно бежать к врачу

Врач назвала признаки рака легкого, с которыми нужно бежать к врачу

Главная опасность рака трахеи, бронхов и легких заключается в том, что на ранних стадиях он практически никак себя не проявляет.

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