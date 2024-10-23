Почти 130 проверок прошло на стройках московского метро. Сочетание выездных проверок, инструментального контроля и профилактических мероприятий позволяет обеспечивать высокое качество строительства таких сложных объектов, как столичный метрополитен.
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