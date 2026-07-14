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Владимирские новости

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И.о. начальника управления земельными ресурсами Владимира — Александр Иванов

И.о. начальника управления земельными ресурсами Владимира — Александр Иванов

Александр Иванов, родившийся в Белгороде в 1984 году, имеет опыт работы в администрации Белгорода и Белгородской области, ранее занимал должность заместителя начальника управления экономики мэрии Белгорода.

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