И.о. начальника управления земельными ресурсами Владимира — Александр Иванов

Александр Иванов, родившийся в Белгороде в 1984 году, имеет опыт работы в администрации Белгорода и Белгородской области, ранее занимал должность заместителя начальника управления экономики мэрии Белгорода.
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