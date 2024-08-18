В Омской области на прошлой неделе похоронили Александра Сухих - он погиб на СВО в декабре. Служить он ушел в сентябре прошлого года.
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В Омской области на прошлой неделе похоронили Александра Сухих - он погиб на СВО в декабре. Служить он ушел в сентябре прошлого года.