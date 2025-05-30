Медицинский десант начнет работу в Бодайбинском районе с июля

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Бодайбинский район поручил организовать регулярные выезды медицинского десанта для профилактических осмотров населения, начиная с июля текущего года.
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