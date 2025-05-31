Две крупные сети и 79 раколовок: охотнадзор провел рейд в Нижнекамском районе

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Надеждой Багаутдиновой В Нижнекамском районе сотрудники государственного охотнадзора провели масштабный рейд на озере Пионерском, где обнаружили 79 браконьерских раколовок общей длиной более 300 метров, а также две крупные рыболовные сети.
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