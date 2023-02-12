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Умар Нурмагомедов – после поражения Тухугова: «Бойцы заслуживают квалифицированных и справедливых судей»

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов высказался о судьях после поражения Зубайры Тухугова от Элвеса Бреннера.

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