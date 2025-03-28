Как сложилась судьба девочки, которая родилась без челюсти

Виктория Комар родилась в 1994 году в городе Ровно, расположенном на северо-западе Украины. Первые семь лет ее жизни проходили так же, как у любого другого ребенка, пока трагическое событие не изменило судьбу ее семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии