Суд отказался взыскать 8 млн рублей со звезды «Последнего богатыря» Хориняка за отказ от съемок

Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу кинокомпании «Мотор фильм студия».Арбитражный суд Москвы отклонил апелляцию компании «Мотор фильм студия» в отношении актера Виктора Хориняка за отказ сниматься в фильме.
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