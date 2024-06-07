Депутат Мособлдумы Брынцалов отметил возможности для бизнеса в регионе

Какие сегодня в Подмосковье разрабатывают новые меры поддержки предпринимателей и насколько сложно в Московской области запустить свой бизнес, рассказал председатель Мособлдумы Думы Игорь Брынцалов в интервью с Ксенией Присекиной на 360.
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