Депутат Мособлдумы Брынцалов отметил возможности для бизнеса в регионе

Какие сегодня в Подмосковье разрабатывают новые меры поддержки предпринимателей и насколько сложно в Московской области запустить свой бизнес, рассказал председатель Мособлдумы Думы Игорь Брынцалов в интервью с Ксенией Присекиной на 360.