У бригады ВДВ в Уссурийске новый командир

У бригады ВДВ в Уссурийске новый командир

В бригаде ВДВ, дислоцирующейся в Уссурийске сменился командир. Руководить десантниками будет гвардии полковник Александр Немоляев, сообщает ИА UssurMedia.

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