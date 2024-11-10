Пособия, адресованные семьям с детьми, были переведены на счета получателей

Как сообщает Национальная касса социального страхования, была осуществлена выплата единовременных пособий при рождении, пособий по воспитанию/уходу за ребенком, пособий по воспитанию детей-близнецов, отцовских пособий, пособий по беременности и родам и пособий по временной нетрудоспособности на общую сумму 123,8 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии