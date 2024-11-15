Ужас Зеленского: спецназ Ким Чен Ына готов к труду и обороне

Юрий Золотарев

Да!! 10 тыщ северокорейцев УЖЕ в Курской области!! Из них 15 тыщ уже в Кыёве!! Зеля!! Песенка твоя (и твоих ублюдков) СПЕТА!! Мыло и верёвка - наилучший /"безболезненный"/ для всех вас выход!