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Ужас Зеленского: спецназ Ким Чен Ына готов к труду и обороне

Ужас Зеленского: спецназ Ким Чен Ына готов к труду и обороне

Их ещё никто не видел на Украине, но Зеленский и его генералы уже дрожат от страха. Западная пресса напугала их северокорейскими спецслужбами.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Да!! 10 тыщ северокорейцев УЖЕ в Курской области!! Из них 15 тыщ уже в Кыёве!! Зеля!! Песенка твоя (и твоих ублюдков) СПЕТА!! Мыло и верёвка - наилучший /&quot;безболезненный&quot;/ для всех вас выход!
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15 час.
Александр Маркитанов
мастерски просрали страну хохлы. тупые и наивные - полагали, что пиндосы, делая в окраине госперворот, обеспечат чубатых ништяками. Не хватило мозгов догадаться, что хохляндия амерам нужна, как дубина бить по России. Россия выстояла, а дубина пообтесалась и верёвка всё ближе к шее вашингтонских ставленников. Экс президент и просроченный должны закончить в петле.
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34 мин.

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