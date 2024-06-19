Сгнили на глазах: поддельный китайский титан проник в поставки для Airbus и Boeing

Авиационные гиганты впали в шок, столкнувшись с непредвиденными трудностями. Обманутые и обескураженные, компании Airbus и Boeing, которые ранее отказывались от использования российского легкого металла, оказались в сложном положении из-за поддельного китайского титана.
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